Welcome lancia la campagna AI, Agenzia Intelligente

AI come Agenzia Intelligente. Per la sua nuova campagna di comunicazione Welcome Travel Group ha deciso di puntare sul fattore umano, sulla competenza e la professionalità dell’agente di viaggi in un’epoca dove l’avanzata dell’Intelligenza Artificiale sta trasformando in maniera profonda il settore.

Nello specifico il network ha studiato (insieme alla factory creativa Eggers) una nuova strategia visiva destinata ai viaggiatori che transiteranno da marzo a ottobre nei circuiti metro di Milano, Roma, Genova e Brescia e poi negli principali aeroporti nazionali (Bergamo, Bologna, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Reggio Calabria, Roma Fiumicino, Torino, Trapani, Venezia, Verona e Palermo).

“Il network è pronto oggi a incontrare il grande pubblico - spiega Laura Antonioli, responsabile marketing e comunicazione Welcome Travel Group -. Nella campagna OOH la figura dell’agente di viaggi resta al centro e si evolve, adeguandosi ai tempi che cambiano, accogliendo innovazione e strumenti tecnologici, per farli propri, generando così un nuovo, concreto, indiscusso valore”.