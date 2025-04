“Oggi presidiamo il 35% delle agenzie di viaggi italiane, pari a 2.606 punti vendita su 7.551 totali, ma generiamo il 42% del volume d’affari nazionale, equivalente a 2,3 miliardi di euro su un totale di 5,5 miliardi”. L’analisi territoriale del ceo di Welcome Travel Group, Adriano Apicella, evidenzia il successo delle agenzie del Gruppo in diverse regioni.

Crescono gli affari

“In Liguria, con il 45% di punti vendita, raggiungiamo il 60% dei fatturati; in Sardegna, il 30% dei punti vendita produce il 50% dei volumi”, precisa. Confrontando i dati con il 2019 emerge un significativo incremento della produttività: “Rispetto al 2019, oggi abbiamo il 13% in meno di agenzie, ma il volume d’affari è aumentato del 22%, passando da 1,89 a 2,3 miliardi. I clienti sono cresciuti del 4%, da 1,3 a 1,34 milioni”. Un risultato reso possibile, secondo il ceo, “dagli investimenti realizzati nel periodo post-Covid e dal potenziamento dei nostri strumenti digitali”. Tra questi un nuovo tool di intelligenza artificiale b2b, strumenti avanzati di e-commerce e marketing digitale personalizzato.

La responsabilità

Apicella sottolinea poi la responsabilità del Gruppo verso il mercato: “Quando rappresentiamo il 50-60% del fatturato di molti operatori, abbiamo il dovere di performare, perché una nostra crescita del 5% può significare un aumento del 20% per i nostri partner”, afferma, rimarcando l’importanza strategica del network come “collante tra produzione e distribuzione” e la necessità di “fare sistema per affrontare sfide comuni, come la digitalizzazione e le normative di settore”.