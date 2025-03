Un evento che riunirà azionisti e partner, con un lungo elenco di nomi che comprende diversi top player internazionali: Alpitour World, Costa Crociere, Moroccan National Tourism Office, Neos e Royal Air Maroc, senza dimenticare Allianz Partners e MasterCard.

La convention, o meglio la 'connACTION’, di Casablanca di Welcome Travel Group (in programma dal 4 al 7 aprile), arriva in un momento cruciale per il turismo: a Bruxelles si discute della revisione della direttiva pacchetti, con non poche perplessità da parte del turismo organizzato, mentre il mondo del travel fa i conti con la mancanza di voli e prezzi che non accennano a scendere dopo l'impennata degli ultimi due anni.

L'intento dichiarato dell'evento organizzato da uno dei principali player del settore turistico in Italia, capace di spostare volumi di vendita non indifferenti, è quello di costruire un ponte, una connessione tra le diverse realtà del mercato. Ma l'intenzione, come appare evidente dal nome scelto per la convention, è anche quello di passare all'azione.

Insomma, come descritto da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, Casablanca connACTION “traccia anche un percorso innovativo per l’intero mercato del turismo e della distribuzione organizzata”, per “anticipare le tendenze e costruire insieme il futuro della nostra industry”.

Una missione importante, che dovrà fare i conti con i tanti, troppi nodi in cui si dibatte il turismo in questi anni, alla ricerca di un equilibrio che sembra ormai sparito tra inflazione, tensioni internazionali e scenari geopolitici tutt'altro che stabili.

Il tutto mettendo sempre al centro le agenzie di viaggi del network, vero cuore pulsante di Welcome Travel e di tutto il settore turistico.