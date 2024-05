Per le agenzie di Welcome Travel Group diventa operativa Viaggi.Conad.it, la sezione dedicata ai viaggi dei possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad. Grazie alla partnership di Conad con il network tutte le agenzie che hanno aderito al progetto potranno gestire le prenotazioni di vacanze e crociere dei clienti Conad, dal momento che tutte le proposte presentate sul portale Viaggi.Conad.it saranno prenotabili esclusivamente attraverso le agenzie di Welcome Travel Group.

Un’opportunità interessante per la distribuzione, dal momento che i titolari delle carte fedeltà Conad in Italia sono oltre 8 milioni; un’opportunità che le agenzie stanno cogliendo, come dimostrano le oltre 1.300 presenti nello store locator di Conad Viaggi, presto identificate anche sul territorio come Agenzie Partner HeyConad tramite apposite vetrofanie.

“Un innovativo canale di vendita”

“Questa importante partnership - commenta Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group - siamo certi garantirà un ulteriore e significativo vantaggio per le agenzie del network. Viaggi.Conad.it rappresenta un innovativo canale di vendita che concretizza in modo evidente la visione del network: veicolare clientela dal mondo online verso le agenzie di viaggi fisiche”.

Attraverso il portale Viaggi.Conad.it sarà dunque possibile prenotare online una vacanza selezionando un’agenzia Welcome o Geo dallo store locator, richiedere di essere ricontattato dall’agenzia, chiedere supporto al Servizio Clienti Conad tramite live chat oppure recarsi fisicamente in agenzia di viaggi dove, grazie all’utilizzo della Carta Conad sarà possibile beneficiare delle proposte dedicate. Anche le pratiche che richiedono il supporto del Servizio Clienti Viaggi Conad potranno essere confermate solo tramite le agenzie del network.

A sostegno del lancio di HeyConad Viaggi, Conad ha avviato una campagna media su tv, radio e piattaforme digitali, volta a promuovere l’iniziativa commerciale, che fino al 30 giugno offre uno sconto fino a 300 euro ai titolari di carta Conad e che darà visibilità alle agenzie del network.