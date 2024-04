Welcome Travel Group e Air Canada, traguardo Platinum nel Circle of Excellence

Grazie ai fatturati raggiunti nel periodo ottobre 2023 – marzo 2024 Welcome Travel Group ha raggiunto il traguardo Platinum all’interno del programma Circle of Excellence di Air Canada. “Questo risultato - commenta Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori del network - testimonia la solidità della nostra partnership commerciale e conferma il nostro impegno incessante nel fornire un servizio di altissima qualità e nel soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti”.

Un riconoscimento che ha tra i suoi vantaggi l’ottenimento di una serie di plus di viaggio come l’accesso prioritario al Customer Relations e ai passaggi di stato nel programma di fidelizzazione ‘Aeroplan’, offerti come parte di Air Canada Circle of Excellence. In Italia sono solo cinque le aziende che hanno ottenuto il traguardo Platinum.