Welcome Travel Group: partiti da Firenze i ‘Meet for Travel’

Sono incominciati ieri sera a Firenze e proseguiranno a novembre i ‘Meet for Travel’, gli appuntamenti che Welcome Travel Group dedica agli agenti Welcome e Geo per consentire loro di rafforzare la conoscenza e il rapporto con i partner del segmento dei vettori aerei e ferroviari. A confrontarsi con gli agenti anche i principali enti di destinazione che collaborano con il network e altre realtà di servizi ancillari. Alla tappa fiorentina di ieri faranno seguito quelle di Bergamo (4 novembre), Cesenatico (13 novembre) e Bari (25 novembre), più altre previste nel 2026.

“Anche, e ancor più quest’anno, il network desidera essere presente in ogni occasione programmata - commenta Adriano Apicella, ceo di Welcome Travel Group, presente alle serate -. L’intera prima linea, insieme agli area manager e ai network manager del territorio, condividerà ogni momento per interpretare al meglio i trend emergenti, recependo esigenze e aspettative e garantendo ascolto attento e reattività efficace. Il tutto, naturalmente, con il consueto e grandissimo piacere di stare insieme”.

Lo speciale format prevede un lungo momento Expo preserale, in cui ogni partner ha l’opportunità di interloquire direttamente, e a rotazione, con tutti gli agenti partecipanti. Segue un momento corale, in cui le tematiche di network sono centrali. Anche Alpitour World e Costa Crociere presenziano all’Expo con una postazione dedicata. Particolare rilevanza e visibilità è riservata ad Abu Dhabi come main partner di alcune tappe.