I4T, accordo quadro con Welcome Travel

Un totale di 2600 punti vendita tra agenzie Welcome e Geo: questo l’impatto dell’accordo quadro siglato da I4T – Insurance Travel con Welcome Travel Group per la fornitura delle coperture assicurative

“La partnership - si legge in una nota -, già operativa, rafforza una collaborazione consolidata sulle polizze medico/bagaglio e annullamento, estendendola ad altri prodotti travel e alle coperture corporate”.

Per quanto riguarda il corporate, l’accordo comprende la polizza RC Professionale per tutti i punti vendita, la tutela legale e le coperture incendio, uffici e infortuni.

Sul fronte del travel, aggiunge la nota, “oltre alla conferma del portale Globy di Allianz Partners, da sempre riferimento per le agenzie Geo e Welcome, gli agenti possono accedere all’intera gamma di prodotti I4T attraverso il Portale Network: dalle coperture ancillari sui trasporti alle polizze dedicate a specifici segmenti come business travel, gite scolastiche, incoming e coperture ‘estero su estero’”.

“Da oggi le nostre agenzie dispongono di strumenti ulteriormente potenziati - commenta Sandro Palumbo, responsabile business travel e accordi quadro Welcome Travel Group -, in grado di garantire la serenità dei clienti e, al contempo, tutelare l’attività professionale, con la continuità di qualità e servizio che già conoscono e apprezzano”.

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, aggiunge: “Per noi questa partnership è un passaggio di grande valore strategico. Lavorare con Welcome Travel Group significa condividere una visione di crescita che mette al centro professionalità, innovazione, tecnologia in grado di supportare grandi numeri e qualità del servizio: fattori che da sempre contraddistinguono l’approccio di I4T”.