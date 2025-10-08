Casucci, Campania: “Puntiamo su incremento dell’offerta e della pianificazione territoriale”

La Regione Campania ha inaugurato la sua presenza all’edizione 2025 di TTG Travel Experience tracciando un bilancio degli ultimi cinque anni di iniziative: “Abbiamo puntato sull’incremento dell’offerta e della pianificazione territoriale - ha spiegato l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci -. Qui a TTG vogliamo raccontare anche qualche progetto nuovo che si sta realizzando. Il 23 ottobre terremo un evento verticale del turismo cofinanziato dal Ministero al Museo Madre di Napoli relativo a questi cinque anni di turismo, poi saremo impegnati a Paestum per la BMTA e a Londra”.

La direttrice generale per le politiche culturali e turismo Rosanna Romano ha poi sottolineato l’importanza di sapersi evolvere in un panorama dove il mercato è molto agguerrito: “Ci vuole uno sforzo di visione e strategia non solo di capacità e competenze. Se non ci poniamo allo stesso livello delle altre regioni rischiamo di rimanere indietro. Dobbiamo avere obiettivo condiviso”.