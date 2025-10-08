Leonardo Hotels, nuove aperture e partnership strategiche al centro della crescita in Italia

Leonardo Hotels sceglie il palcoscenico del TTG Travel Experience per presentare la propria visione strategica e le novità che segneranno l’evoluzione del gruppo nel mercato italiano ed europeo. Il gruppo consolida il proprio posizionamento nel segmento dell’hospitality urbana e continua a investire in design, innovazione e sostenibilità, tre pilastri alla base del suo modello di sviluppo.

Il nuovo NYX Hotel Rome

La novità più attesa è il debutto del NYX Hotel Rome, lifestyle hotel situato in via Cicerone, nel cuore del quartiere Prati e a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Vaticano. Attualmente in fase di ‘internal soft opening’, la struttura si propone come un nuovo punto di riferimento per chi viaggia a Roma per lavoro o per piacere. Elemento distintivo è il concept artistico curato da Spazio Taverna, che ha trasformato l’hotel in una galleria permanente.

Partnership e collaborazioni

Leonardo Hotels presenta anche nuove e rinnovate partnership strategiche che arricchiscono l’esperienza di ospitalità. Tra le collaborazioni confermate figurano Italo, Rinascente ed Europcar, mentre nuove sinergie sono state avviate con De Montel Terme Milano e Scalo Milano Outlet & More. Il gruppo rafforza anche il proprio legame con il mondo culturale attraverso iniziative come i vernissage del NYX Hotel Milan e la collaborazione del Leonardo Royal Hotel Venice Mestre con TEDxVenezia, a conferma di una strategia orientata a esperienze integrate tra ospitalità, lifestyle e cultura.