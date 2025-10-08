La corsa è giunta al termine. È arrivato il momento di svelare il nome del Personaggio dell’anno, TTG Star 2025. Giovedì 9 ottobre sul palco della Global Village Arena alle ore 17: appuntamento per la premiazione TTG Star 2025, il cui nome sarà svelato dal direttore Remo Vangelista. Un’occasione per celebrare tutti i candidati e le candidate che sono stati nominati in questa edizione dalla redazione di TTG Italia. Il vincitore o la vincitrice è stato scelto tramite un sondaggio aperto tra i lettori di TTG Italia.
Queste le nomination in ordine alfabetico dell’edizione 2025:
Adriano Apicella, Amministratore delegato di Welcome Travel Group
Verónica de Íscar Alonso, Chief B2B Sales Officer di Civitatis
Maria Paola De Rosa, Head of Trade Sales di Trenitalia (candidata dalla TTG Star 2024, Emiliana Limosani)
Flavio Ghiringhelli, Vice President Passenger Sales - Regional Clusters for South & Central Europe di Emirates
Giulia Nuzzaci, Luxury Travel Designer di ACI blueteam
Aljoša Ota, Director for Italy market dello Slovenian Tourist Board
Roberto Pasqua di Bisceglie, Ceo di BluFennec
Domenico Pellegrino, Ceo di Bluvacanze
Remo Vangelista