La corsa è giunta al termine. È arrivato il momento di svelare il nome del Personaggio dell’anno, TTG Star 2025. Giovedì 9 ottobre sul palco della Global Village Arena alle ore 17: appuntamento per la premiazione TTG Star 2025, il cui nome sarà svelato dal direttore Remo Vangelista. Un’occasione per celebrare tutti i candidati e le candidate che sono stati nominati in questa edizione dalla redazione di TTG Italia. Il vincitore o la vincitrice è stato scelto tramite un sondaggio aperto tra i lettori di TTG Italia.

Queste le nomination in ordine alfabetico dell’edizione 2025:

Adriano Apicella, Amministratore delegato di Welcome Travel Group

Verónica de Íscar Alonso, Chief B2B Sales Officer di Civitatis

Maria Paola De Rosa, Head of Trade Sales di Trenitalia (candidata dalla TTG Star 2024, Emiliana Limosani)

Flavio Ghiringhelli, Vice President Passenger Sales - Regional Clusters for South & Central Europe di Emirates

Giulia Nuzzaci, Luxury Travel Designer di ACI blueteam

Aljoša Ota, Director for Italy market dello Slovenian Tourist Board

Roberto Pasqua di Bisceglie, Ceo di BluFennec

Domenico Pellegrino, Ceo di Bluvacanze