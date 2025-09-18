Personaggio dell’anno:si vota per TTG Star 2025

A poche settimane da TTG Travel Experience a Rimini, parte ufficialmente la corsa per eleggere il personaggio TTG Star 2025. Come ogni anno la redazione e il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, hanno individuato otto protagonisti del settore dei viaggi che, nell’ultimo anno, si sono distinti per visione, spirito innovativo e abilità nel superare le sfide. In aggiunta, come da tradizione, una nomination è stata chiesta alla vincitrice dell’edizione precedente, ovvero Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e TTG Star 2024.

Sono candidati al titolo di Personaggio dell’anno del turismo professionisti e professioniste che si sono messi in evidenza per aver affrontato le sfide quotidiane con coraggio e determinazione, in un contesto sempre più in rapida evoluzione e complessità, in sintonia con lo spirito di “Awake”, tema centrale dell’edizione di quest’anno di TTG Travel Experience.

I candidati al premio TTG Star 2025

Ecco, quindi, le nomination in ordine alfabetico, con le motivazioni:

Adriano Apicella, Amministratore delegato di Welcome Travel Group, ha portato avanti un lavoro strategico che ha migliorato le performance di fatturato e clienti, senza cedere alla logica della crescita a tutti i costi del numero di agenzie, ma investendo su qualità del network.

Verónica de Íscar Alonso, Chief B2B Sales Officer di Civitatis, nell’ultimo anno ha messo a terra una strategia per portare l’azienda a investire con forza sul mercato italiano, con un’attenzione alle mete meno classiche del nostro Paese e valorizzando il meglio della cultura italiana.

Maria Paola De Rosa, Head of Trade Sales di Trenitalia (candidata dalla TTG Star 2024, Emiliana Limosani), ha svolto un encomiabile lavoro per sviluppare e rafforzare il legame di Trenitalia con il mondo trade.

Flavio Ghiringhelli, Vice President Passenger Sales - Regional Clusters for South & Central Europe di Emirates, ha di recente ricevuto la nuova carica per la compagnia aerea dopo diversi anni di lavoro come country manager per l’Italia. Le sue solide competenze e la capacità di orientarsi in un settore complesso e a tratti difficilmente prevedibile lo rendono un indiscutibile valore aggiunto per il vettore di Dubai.

Giulia Nuzzaci, Luxury Travel Designer di ACI blueteam, ha visto riconosciuto tutto il suo valore e impegno vincendo il premio di Virtuoso nella categoria Rising Star, un trampolino di lancio per quei professionisti con potenzialità di sviluppo a livello mondiale.

Aljoša Ota, Director for Italy market dello Slovenian Tourist Board, ha portato il suo Paese ad aumentare gli arrivi dall’Italia unendo determinazione, creatività e scelte strategiche. Un impegno protratto nel tempo, che ha contribuito a creare una forte rete di relazioni con il trade, creando una nuova identità per la Slovenia come destinazione turistica.

Roberto Pasqua di Bisceglie, Ceo di BluFennec, si è dimostrato molto attento alle evoluzioni del mercato, rimanendo sempre fedele alla sua visione e ai suoi valori. La sua idea di uplevel va oltre i canoni classici, facendo leva su proposte di alto valore culturale e fortemente legate all'identità dei territori.

Domenico Pellegrino, Ceo di Bluvacanze, ha sorpreso il settore siglando una collaborazione con WeRoad. Un'operazione che, oltre a segnare un avvicinamento tra la distribuzione e l'operatore di viaggi di gruppo, mira ad avvicinare al sistema agenzie le nuove generazioni di traveller.

Come votare?

Le votazioni sono aperte a tutti i lettori e lettrici. Da oggi, fino a domenica 28 settembre, potete sostenere il vostro Personaggio dell’anno, partecipando al sondaggio a questo link.

Quando sarà annunciato il vincitore?

La premiazione avverrà durante l’edizione 2025 di TTG Travel Experience a Rimini: giovedì 9 ottobre sul palco della Global Village Arena alle ore 17.