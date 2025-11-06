TTG Italia
Enac lancia la piattaforma PREMIA per il monitoraggio degli investimenti aeroportuali

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Enac compie un passo decisivo verso la digitalizzazione e la trasparenza del settore aeroportuale con il lancio di PREMIA – Programmazione, Realizzazione, Monitoraggio Investimenti Aeroportuali, piattaforma digitale integrata per il controllo in tempo reale degli investimenti negli scali italiani.

Il sistema, basato su flussi digitali strutturati, dati centralizzati e dashboard dinamiche, permetterà di monitorare in modo continuo l’avanzamento dei progetti infrastrutturali, garantendo una vigilanza più efficace sulle opere finanziate dalle società di gestione aeroportuale. PREMIA punta, inoltre, a ridurre i tempi di istruttoria, abilitare controlli automatizzati e rafforzare la capacità di intervento proattivo dell’ente.

Nel 2024 gli investimenti complessivi nel settore aeroportuale hanno raggiunto 851 milioni di euro, pari all’88% del totale programmato (984 milioni), con un incremento del 17% rispetto al 2023. Di questi, 187 milioni sono stati destinati a progetti legati alla sostenibilità ambientale e alla digitalizzazione, confermando la crescente attenzione del comparto verso l’innovazione e la transizione verde.

Le società saranno chiamate a popolare la piattaforma con i dati aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori, in un’ottica di maggiore trasparenza e tracciabilità degli investimenti.

“Con PREMIA – ha commentato il presidente di Enac Pierluigi Di Palma – realizziamo un ulteriore passo verso la sburocratizzazione della pubblica amministrazione, accorciando proprio quei tempi che incidono così negativamente sugli iter di investimenti e realizzazione delle opere”.

