Viaggiatori disabili: parte il nuovo progetto targato Enac e Ministero

Si chiama “rent carrozzella”, ed è il nuovo progetto per assistenza a persone con ridotta mobilità che Enac ha anticipato nel corso dei lavori del quarto workshop “le nuove sfide”, in collaborazione con il Ministero per le Disabilità.

“Si deve sviluppare una modalità completamente diversa del trasporto aereo, a favore delle disabilità, in cui chiaramente i passeggeri devono essere trattati in egual modo, potendo salire a bordo e ritrovare la propria carrozzella al punto di arrivo”, ha dichiarato il presidente Luigi Di Palma.

Per l’occasione Ita Airways ha annunciato che lo scorso luglio è stato completato l’allestimento per non vedenti e ipovedenti di tutti gli aeromobili di nuova generazione e che entro il 2026 sarà esteso a tutta la flotta