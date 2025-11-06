Apre JW Marriott Hotel Tokyo, nuova icona dell’ospitalità

Nel cuore della Takanawa Gateway City, ha aperto pochi giorni fa il JW Marriott Hotel Tokyo, secondo indirizzo del brand in Giappone e nuova icona dell’ospitalità di alta gamma nella capitale.
Strategicamente posizionato tra business district e poli culturali, l’hotel offre 200 camere con vista skyline, spazi meeting di nuova generazione, una spa ispirata al benessere giapponese e un bar panoramico tra i più esclusivi di Tokyo.
Per Marriott International, rappresenta un passo decisivo nel rafforzare la presenza nel mercato nipponico, oggi tra i più dinamici del luxury travel globale.
“Prendersi cura delle persone significa offrire un servizio eccellente”, ha dichiarato David Marriott, celebrando l’apertura. Con questo debutto, il gruppo consolida il ruolo di Tokyo come hub internazionale del turismo d’affari e leisure d’élite.
Remo Vangelista