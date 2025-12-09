Nasce la partnership strategica tra Etihad Airways e Condor Airlines

Prende il via la partnership tra Etihad Airways e Condor Airlines che porterà all’avvio di collegamenti diretti operati dal vettore tedesco su Abu Dhabi da Francoforte e Berlino. Questo sviluppo fa parte di una strategia a lungo termine per entrambe le compagnie aeree per espandere i loro portafogli di rotte attraverso un completo accordo di codeshare.
L’avvio delle operazioni, si legge su Simpleflying, è previsto per primo maggio per quanto riguarda il volo da Francoforte, mentre quello da Berlino prenderà il via nella metà di giugno. Entrambe le rotte saranno giornaliere.
Per Condor, queste nuove rotte per Abu Dhabi rappresentano un importante traguardo strategico. Storicamente concentrata sui viaggi leisure, la compagnia aerea sta ampliando le proprie capacità a lungo raggio al di là dei tradizionali mercati di Usa e Caraibi. La collaborazione con un importante vettore mediorientale per operazioni dedicate nel Golfo segnala l’intento di Condor di accrescere la propria rilevanza intercontinentale.
Remo Vangelista