Nasce a Napoli la statuina del presepe firmata easyJet: O’ Viaggiatore

Il presepe napoletano da quest’anno ha un personaggio in più. Si chiama ‘O’ Viaggiatore’ ed è la statuina realizzata dal maestro presepaio Marco Ferrigno per easyJet. La compagnia aerea, che dal 2000 vola tra Napoli e Londra Stansted, entra così di diritto nella tradizione più celebre della città.

La statuina raffigura un ragazzo con jeans, zaino e cuffie, in procinto di partire: il giovane indossa una felpa dal tradizionale colore arancio, simbolo della compagnia, con tanto di scritta easyJet sul petto.

La bottega di San Gregorio Armeno nel weekend dell’Immacolata è stata allestita dalla compagnia per accogliere napoletani e visitatori, che hanno provato ad aggiudicarsi una delle statuine del Viaggiatore.

easyJet nel corso degli anni ha trasportato circa 35 milioni di passeggeri da e per il capoluogo campano. Nel 2025 la compagnia ha celebrato due importanti traguardi: i 25 anni dal primo volo e i 10 anni della base a Napoli.