Visa e Intesa Sanpaolo lanciano SkiTap26, il bracciale per pagamenti contactless e skipass

Un bracciale per pagamenti contactless e skipass. Si chiama SkiTap26 la nuova soluzione di digital payment messa a punto da Visa e Intesa Sanpaolo, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Realizzato in collaborazione con Tapster e Snowit, il nuovo dispositivo wearable è pensato per è progettato per offrire libertà e comodità a chi pratica sport sulla neve, nonché un’esperienza di pagamento sicura, fluida.

Già acquistabile attraverso il sito di Tapster e sulla piattaforma Snowit, SkiTap26 - tramite la tecnologia NFC (Near Field Communication) di Tapster - può essere associato a una carta Intesa Sanpaolo su rete Visa e permette di effettuare transazioni con un semplice ‘tap’, avvicinando il polso al Pos.

Per registrarsi al servizio basta scaricare l’app di Tapster, creare un account personale, collegare il wearable e inserire le credenziali della carta.

Inoltre, grazie alla sinergia con Snowit, SkiTap26 è dotato di un sistema che trasforma il wearable in una tessera per l’ingresso alle piste da sci convenzionate (grazie alla tecnologia RFID). Questa soluzione consente di ricaricare il proprio skipass giornaliero o l’abbonamento SnowitPass direttamente sul bracciale dando accesso agli impianti di oltre 50 località. Per attivarla, è sufficiente accedere all’app Snowit o al sito snowit.ski, inserire il codice univoco presente sull’etichetta legata al bracciale e, una volta creato l’account, caricare lo skipass o l’abbonamento.