Booking Designer guarda al 2026 come “l’anno della vera accelerazione”

Tempo di bilanci per le aziende del turismo. Per Booking Designer il 2025 ha rappresentato un anno chiave di consolidamento tecnologico e organizzativo, con la visione di trasformare anni di sviluppo in una presenza di mercato capillare e competitiva. “La piattaforma”, dichiara il business developer Gian Piero Linardi in una nota, “con gli ultimi sviluppi rilasciati a settembre ha raggiunto la propria piena maturità e oggi si presenta come una soluzione ‘all-in-one’ unica, completa, capace di abbracciare l’intero ciclo operativo di una struttura ricettiva, dalla gestione delle richieste iniziali e delle attività crm, fino al governo dei processi operativi, amministrativi e dei punti vendita interni”.

“Con un ecosistema finalmente stabile, completo e performante per l'intera filiera, dal villaggio di 400 camere all'hotel di 20, guardiamo al 2026 come all’anno dell’accelerazione commerciale”, gli fa eco Marco Briganti, head of sales manager.

Booking Designer si prepara infatti a strutturare in modo più solido la propria presenza sul mercato attraverso una rete commerciale potenziata e distribuita e partnership strategiche con operatori del settore, agenzie, integratori e provider complementari. Inoltre, punta a un modello di scaling sostenibile, supportato da una crescita organica che finora non ha richiesto capitali esterni, pur restando aperta a operazioni di investimento finalizzate alla fase di espansione.