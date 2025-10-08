Garibaldi Hotels sbarca in Calabria con il Baa di Tempsa Resort

Garibaldi Hotels debutta in Calabria. La nuova struttura che entra nel portafoglio del gruppo è Baia di Tempsa Resort, nata

negli anni Settanta, nel cuore della Calabria tirrenica, nel comune di Campora San Giovanni alle porte di Amantea (CS) un borgo medievale che unisce storia, cultura e paesaggi naturali di grande suggestione.

“Questo nuovo progetto in gestione - commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels - ci permette di ampliare la nostra presenza al Sud, di investire in una terra che ha molto da offrire dal punto di vista turistico e su cui riponiamo grandi aspettative. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare questa destinazione di grande fascino a livello internazionale e consolidare il posizionamento del nostro brand coprendo tutte le destinazioni mare del Sud del Paese”.

Il nuovo resort - che conta 60 camere ed è immerso in un parco verde di 8.000 mq - è a pochi da Diamante, Praia a Mare e dall’aeroporto di Lamezia Terme. Nel 2021 è stato completamente ristrutturato e ampliato e mette a disposizione degli ospiti bar, ristorante, miniclub, centro sportivo polivalente, teatro e sala meeting.

Con l’ingresso del Gallipoli Resort a inizio anno e Baia di Tempsa Resort, Garibaldi Hotels raggiunge quota 15 strutture tra Resort, Club, Hotel & Dimore Storiche in Italia.