TTG Italia
Italian Exhibition Group

Come cambia il long haul
Il bilancio degli hotel

Come cambia il long haulIl bilancio degli hotel

La tendenza era già emersa lo scorso anno, ma si è accentuata nell’estate appena terminata: il mercato americano è apparso più prudente nelle prenotazioni degli hotel, soprattutto per le città d’arte, ma grazie a un attento lavoro sui prezzi l’adr è aumentata, portando con sé anche una crescita di fatturato. E non sono mancate le sorprese.

“Lo avevamo previsto e possiamo confermarlo - sottolinea Luca Boccato, a.d. di HNH Hospitality -: se la stagione balneare è andata molto bene, con la Sardegna a più 20% di fatturato, Roma e Venezia hanno riportato un segno meno, con il mercato Usa a meno 10% a Roma e cifre peggiori a Venezia, che ha subito una flessione più generalizzata dell’incoming internazionale”.

Parla di un -15% di arrivi statunitensi a Roma anche Giuseppe Marchese, ceo di RHC Group: “Occorre anche considerare - spiega - che l’offerta di ricettività della capitale è aumentata e, accanto agli hotel, si sta facendo strada sempre più l’extralberghiero. Nella fascia alta di hospitality - aggiunge - si sta inoltre creando una polarizzazione sempre più accentuata tra il target altospendente e quello che, ora, non può più permettersi nemmeno un soggiorno breve in un hotel upper level”.

Il ritorno dell’Asia

Ma la vera novità per i player dell’hospitality è il ritorno del mercato del Far East, che sta prenotando con anticipo. “Abbiamo richieste per gruppi da Cina, Taiwan e Giappone per il 2026” aggiunge Daniela Baldelli, direttore sales & marketing di Omnia Hotels. E, a sorpresa, anche le Alpi sono nel radar dei cinesi: “Vengono tramite Ota - spiega Matteo Torresani, brand manager e cfo dell’Olympic Spa Hotel in Val di Fassa -, fanno tappa qui nel corso di un tour dell’Italia e si fermano due notti al massimo. L’incremento è stato tanto inatteso, quanto importante”.

Aggiunge infine Baldelli che sta diventando indispensabile un attentissimo lavoro di revenue management all’insegna della massima flessibilità sul fronte dei prezzi. “Noi definiamo i prezzi ‘day by day’, anzi direi addirittura ‘hour by hour’ - sostiene -: può capitare che nella stessa giornata si cambino anche tre volte. Così facendo siamo riusciti a compensare la diminuzione dei volumi con l’aumento dell’adr e prevediamo di chiudere l’anno con una crescita di 3 punti del fatturato”.

“I listini - conclude Fabrizio Prete, a.d. di Garibaldi Hotels - oggi rappresentano solo un punto di partenza, più utile al b2b che al b2c. Il prezzo di una vacanza non può essere considerato fisso, è dinamico e dipende da molteplici fattori: location, domanda, stagionalità e mercato di riferimento”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana