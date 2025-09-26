“Esprimiamo forte preoccupazione e solidarietà con i dipendenti di Air France-Klm interessati dalla chiusura della sede di Milano e dal trasferimento forzato a Roma”. Così Uiltrasporti in merito alla decisione del gruppo franco-olandese. Una taglio sulla Penisola giudicato dal sindacato ingiustificato visto che “il gruppo Air France-Klm ha recentemente annunciato un utile netto di 649 milioni di euro nel secondo trimestre del 2025, un risultato che contrasta nettamente con la decisione di penalizzare i lavoratori italiani”.

Uiltrasporti ha già avviato le trattative per una ‘procedura di raffreddamento’, finora con esito negativo. “La decisione unilaterale di chiudere la sede di Milano e di trasferire il personale a Roma, con la minaccia di licenziamento per coloro che non si presenteranno nella nuova sede, è inaccettabile e rappresenta un grave danno per i dipendenti e le loro famiglie. Riteniamo che questa iniziativa sia un tentativo di recuperare il costo del rinnovo del Ccnl sulle spalle dei lavoratori e ci opponiamo fermamente a questa decisione”.