WeMiceYou svela il Marocco degli eventi: i servizi per il mercato italiano

Il Marocco rafforza il proprio posizionamento nel segmento Mice internazionale, confermandosi tra le destinazioni più competitive per eventi, congressi e incentive di medio e grande formato. Accessibilità, ampia capacità ricettiva e varietà di scenari contribuiscono a rendere il Paese una scelta sempre più strategica anche per il mercato italiano. E in questo contesto si inserisce l’attività di WeMiceYou, realtà specializzata nella gestione integrata di progetti Mice per agenzie eventi, PCO e tour operator congressuali.

La società offre un coordinamento completo delle attività operative: dalla selezione delle location alla logistica, fino alla costruzione di esperienze personalizzate, con un presidio diretto sul territorio marocchino.

Tra gli elementi distintivi figurano la gestione inhouse di sicurezza, tecnologia e catering, oltre a una flotta di oltre 200 mezzi tra bus, minibus e pullman GT. La presenza operativa nelle principali città marocchine - Marrakech, Casablanca, Rabat e Agadir - consente inoltre di supportare eventi di grandi dimensioni, anche oltre gli 800 partecipanti.

Sul fronte incentive e corporate, il Marocco si conferma una destinazione capace di coniugare infrastrutture congressuali e forte componente esperienziale, mentre WeMiceYou punta su un approccio tailor made e su programmi eco-responsabili, attraverso policy sostenibili e utilizzo di materiali locali.

Con oltre 35 anni di esperienza, la società interpreta i bisogni del mercato italiano, programmando esperienze che tengono conto di abitudini e comportamenti del pubblico italiano, inserendo menu personalizzati che associano i sapori della cucina marocchina ai gusti della clientela italiana e costruendo negli anni un team interno che parla correntemente italiano per garantire una comunicazione efficace.

A supporto delle attività commerciali in Italia opera TravelGateway, distributore esclusivo di WeMiceYou per il mercato italiano.