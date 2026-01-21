Wttc, Gloria Guevara eletta presidente e ceo per la seconda volta

Gloria Guevara torna alla guida del Wttc. A pochi anni di distanza dal suo primo incarico da presidente (2017-2021), Guevara è stata eletta nuovamente presidente e ceo dell’organizzazione.

Guevara - che nel corso del Global Summit di Roma ha ricoperto ad interim l’incarico in sostituzione di Julia Simpson - vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore pubblico e privato. Nel corso della sua carriera nel settore, riporta Travel Weekly, ha ricoperto il ruolo di segretario del Turismo del Messico, consigliere speciale del Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita e consigliere speciale per gli Affari Governativi presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Guevara ha inoltre ricoperto incarichi nei consigli di amministrazione di American Express Global Business Travel, HSBC Mexico, Playa Hotels and Resorts e Palace Company.

Anticipando gli obiettivi del suo nuovo mandato, Guevara ha riferito la volontà di voler “dare inizio a una nuova era dinamica per l’organizzazione e promuovere una stretta collaborazione tra il settore pubblico e quello privato”.

“La mia priorità - ha aggiunto - sarà contribuire a liberare potenziale, investimenti, crescita e posti di lavoro nel settore; ricostruire un Wttc più forte e rappresentativo a livello globale; approfondire il coinvolgimento dei membri; e garantire che il Wttc continui a fornire ricerca, advocacy e altri servizi di livello mondiale al settore dei viaggi e del turismo”.