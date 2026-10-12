Viaggi senza passaporto, intelligenza artificiale e un turismo che punta sul “valore”, sono questi i tre concetti chiave emersi dalla 26esima edizione del World Travel & Tourism Council Global Summit 2026, appena conclusa a Malta.

L’annuncio, fatto dagli aeroporti di Dubai, che entro cinque anni il passaporto non sarà più indispensabile per viaggiare, ha catalizzato l'attenzione. Un percorso verso cui stanno andando tutti i grandi hub mondiali, visto che l’ostacolo non è più la tecnologia, ma la mancanza di coordinamento tra i diversi sistemi. I relatori hanno immaginato un futuro in cui i viaggiatori non dovranno esibire il passaporto né al controllo di frontiera, né per ritirare un’auto a noleggio, né per registrarsi in hotel.

Il Global Summit ha dato ampio spazio all'intelligenza artificiale e alle sue diverse applicazioni nel turismo. “Oggi l’IA viene già usata per pianificare le vacanze - ha affermato Christie Travers-Smith, direttrice per le partnership strategiche di Google -. Il prossimo grande traguardo dell’IA sarà costruire abbastanza fiducia da spingere i clienti a condividere i dati della propria carta di credito e lasciare che gli agenti basati su IA prenotino il viaggio per loro”.

Il settore del lusso sta già facendo da apripista, con un cambio di paradigma fondamentale, ovvero per molti anni il principale indicatore di successo del settore turistico è stato il numero di visitatori in arrivo in una destinazione, mentre oggi i governi stanno passando dal “volume al valore”. Ovvero si cercano quei turisti che rimangono più a lungo, che spendono di più, che acquistano prodotti locali generando valore sul territorio.

Alla fine della tre giorni il Wttc si è dato appuntamento per il prossimo summit tra un anno a New Delhi in India. Il mercato turistico indiano vale già 263,6 miliardi di dollari, in crescita del 7,3% rispetto all’anno precedente e sostiene 46,2 milioni di posti di lavoro, pari a oltre un’occupazione su dieci nel Paese. Secondo le proiezioni del Wttc, inoltre, entro il 2036 l’India potrebbe passare dall’attuale decimo al quarto posto tra le maggiori economie turistiche mondiali.

Roberto Saoncella