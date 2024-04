Aeroitalia, prende corpo l’ipotesi di vettore ‘regional’

Aeroitalia starebbe per battezzare l’attività di una ‘nuova’ compagnia aerea, come aveva anticipato l’ad Gaetano Intrieri (nella foto) nel novembre dell’anno scorso, riservata ai voli a corto raggio tra cui anche quelli, possibili, interni alla Sardegna.

Sembrerebbe quindi, come riporta La Nuova Sardegna, che il segmento ‘regional’ sia veramente pronto a nascere, forse anche abbastanza presto, almeno a giudicare dalla carlinga di un Atr 72/600, uno dei due velivoli migrati in Aeroitalia dopo l’acquisizione di Airconnect sul quale appare la dicitura ‘Aeroitalia Regional’.

“Avevamo annunciato l’idea di lanciare una compagnia ‘regional’ e lo stiamo facendo – ha detto Gaetano Intrieri – ma ne parleremo presto e con molte più informazioni a corredo”.

Sul fatto che questa sia la premessa del ritorno dei voli regionali, Intrieri ha deciso di non esporsi: “Aeroitalia Regional sui voli interni in Sardegna? Potrebbe esserci un legame, lo confermo. In ogni caso non c’è nulla di pronto perché si può fare tutto ma prima è necessario aprire un dialogo con chi gestisce e gestirà gli aeroporti sardi. Sotto questo aspetto, per il momento, in Sardegna non c’è molta chiarezza e noi stiamo seguendo quello che accadrà negli aeroporti. Una volta che la situazione si sarà stabilizzata, potremo parlare anche dei voli interni”.

A questo punto, come scrive La Nuova Sardegna, l’idea c’è, la compagnia anche, ci sono gli aerei giusti ma manca il dialogo con le società di gestione degli aeroporti, attualmente congelato per via della probabile fusione delle società di gestione dei tre scali sardi.

Il corto raggio per Olbia e Alghero non significherebbe poi solo un collegamento diretto su Cagliari. Su questo tema Intrieri si era espresso anche qualche mese fa: «Non pensiamo solo al mercato interno, ma anche ad altre destinazioni italiane o eventualmente estere che possono essere coperte con questi velivoli. Tenete presente che con uno di quegli apparecchi già voliamo da Ancona a Barcellona”.