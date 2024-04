Aeroitalia, ricavi ed Ebitda in impennata

Aeroitalia chiude il suo secondo anno di operatività con un profitto netto di 6,9 milioni di euro che, come comunicato dal vettore, sarebbe 33 volte più alto del 2022.

Un risultato che si traduce in ricavi pari a 131 milioni di euro e un Ebitda a fine 2023 che ammonta a 9,7 milioni di euro. Cifre che, in percentuale, rappresentano rispettivamente un +415% e un +1160% rispetto all’esercizio precedente.

Il vettore non ha rilasciato ulteriori dettagli, è stato l’Enac, piuttosto, a fornire dei numeri sull’andamento generale degli aeroporti d’Italia.

Come riporta Simpleflying.com, le statistiche mostrano che gli scali del Paese nel 2023 hanno accolto 197,1 milioni di passeggeri (+20% Vs 2022), con un mercato che rispetto al 2019 è cresciuto del 2%. In questo scenario, le compagnie di linea hanno trasportato 86,8 milioni di viaggiatori, mentre a bordo delle low cost i pax sono stati 110,2 milioni.