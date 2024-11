Ancora un colpo a sorpresa per l’aeroporto di Napoli sulle rotte intercontinentali. American Airlines ha infatti deciso di raddoppiare i voli sul Capodichino aggiungendo alla rotta su Philadelphia anche quella su Chicago nella prossima stagione estiva.

“Il nuovo volo tra Napoli e Chicago contribuisce a rafforzare il nostro network europeo, oltre all’ampia presenza in Italia, e sottolinea il nostro impegno a migliorare la connettività internazionale per i passeggeri di entrambi i lati dell’Atlantico”, evidenzia José Freig, vice president of international operations di American Airlines.

I voli American Airlines tra Napoli e Chicago saranno operati da moderni aeromobili Boeing 787-8 a partire dal prossimo 6 maggio. “Napoli ha le potenzialità per incrementare il traffico intercontinentale ed avere collegamenti con tutto il mondo, come dimostra il mercato che ha risposto molto bene alle nostre politiche commerciali orientate a generare un turismo di qualità, caratterizzato da viaggiatori alto spendenti con permanenze medie più lunghe e con un impatto economico ed occupazionale straordinario per la nostra regione”, conclude l’a.d. della Gesac Roberto Barbieri, società di gestione dello scalo partenopeo.