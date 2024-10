La corazzata delle major Usa Delta, American e United prepara un nuovo assalto al mercato italiano e nell’estate del 2025 non ci sarà solamente la programmazione voli più ampia di sempre tra gli Stati Uniti e l’Italia, ma arriverà anche la scommessa Sicilia, con i collegamenti su Palermo di United e su Catania di Delta, entrambi da New York. Una novità assoluta (preceduta questa estate dal test di Neos, sempre da Palermo) frutto di una domanda sulla regione ormai a livelli altissimi. Più in generale tutti e tre i colossi aggiungeranno rotte e frequenze, con Roma che sarà sempre di più il cuore di questa programmazione.

United

L’ultima in ordine di tempo ad avere alzato il velo sullo schedule è stata United, che metterà in campo nella prossima summer due new entry come il già citato Palermo-New York Newark (tre frequenze alla settimana) e il giornaliero Venezia-Washington. Inoltre sempre sul Marco Polo verrà ampliata la stagionalità della rotta sulla Grande Mela.

Delta

Cresce in totale del 10 per cento, invece, Delta Air Lines, che aggiungerà un volo diretto da Roma a Minneapolis, il Malpensa-Boston, il raddoppio su Napoli con il volo su Atlanta e la rotta tra Catania e New York. Il vettore che fa parte di SkyTeam, inoltre, aumenterà le frequenze tra Roma e Atlanta, dove arriverà fino a tre voli giornalieri. “Nel 2025 l’Italia registrerà per Delta la crescita internazionale di gran lunga più importante di qualsiasi altro mercato transatlantico da noi servito - ha commentato Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Il mercato italiano per Delta è diventato il secondo più importante del vecchio continente dopo la Gran Bretagna”. Quest’anno sulla rotta Italia Stati Uniti, sono stati oltre 5 milioni i passeggeri trasportati: di questi 385 mila da Malpensa, 185 mila da Venezia e 40 mila da Napoli.

American

Doppia novità, infine, per American Airlines. La compagnia ha inserito in programmazione anche il Malpensa-Philadelphia e il volo tra Fiumicino e Miami. La città della Florida diventa così la sesta destinazione servita dalla Capitale in aggiunta ai voli diretti su New York, Chicago, Philadelphia, Charlotte e Dallas Fort Worth. “L’introduzione del nuovo collegamento diretto tra Roma e Miami è parte integrante del piano di ampliamento del network globale della compagnia per la stagione estiva 2025”, ha evidenziato José Freig, vice president of international operations del vettore Usa.