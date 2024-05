“Per tutelare Venezia occorre la gestione digitale di tutti i flussi in città”. Graziano Debellini, alla guida della catena di resort TH Group, spiega la sua ricetta per contrastare l’overtourism nella città italiana più famosa del mondo.

“È fondamentale - precisa - che Venezia resti un esempio di civiltà, come lo è sempre stata negli anni. È importante che non si snaturi per adattarsi al cambiamento”. La ricetta per tutelarla è un turismo sostenibile, che rispetti l’ambiente e non dimentichi la cultura locale. “Un turismo che – spiega a Corriere della Sera - vada al di là dei luoghi molto conosciuti, a partire dalle visite guidate che dovrebbero puntare ai quartieri meno frequentati passando per i tour gastronomici che dovrebbero far scoprire luoghi che siano di vero interesse culinario anche per gli abitanti”.

Sistema di prenotazioni online

Per mettere un freno all’overtourism occorre, però, anche una svolta digitale. “Bisognerebbe realizzare un sistema di prenotazione online - spiega Debellini -, che consenta ai visitatori di prenotare in anticipo la città per sapere giorno per giorno quante persone ci sono e per mettere un limite agli arrivi giornalieri e anche ai pernottamenti”.

Non un numero chiuso, specifica, ma una gestione digitale in tempo reale, mettendo in rete tutti i dati delle presenze. “Si potrebbe ipotizzare ad esempio un tetto massimo giornaliero, sia per pendolari che per pernottanti - continua -. Ma non solo: un’app potrebbe essere in grado di mappare il territorio dicendo ai turisti in tempo reale le zone a concentrazione più elevata, per suggerire loro di evitarle e ripassarci in un altro orario”.

Il numero chiuso, conclude, non funziona, “non tiene da solo, metterlo a punto non funziona perché il monitoraggio delle presenze dovrebbe riguardare tutti”.

A settembre Debellini, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia darà il via al primo Corso di laurea triennale in ‘Hospitality innovativo ed e-tourism’ in lingua inglese.