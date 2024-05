Ticket a Venezia, il sindaco Brugnaro: “10mila turisti in meno al giorno”

È sicuramente un caso inusuale che il sindaco di una città esulti per un calo dei turisti. Ma se la destinazione in questione è Venezia e la flessione arriva dopo l’introduzione di una misura volta proprio a ridurre il sovraffollamento, allora la reazione è sicuramente giustificata.

Dopo l’adozione dei ticket per i turisti ‘mordi e fuggi’, afferma il primo cittadino della laguna Luigi Brugnaro, il flusso è calato di “5-10 mila persone” rispetto al picco atteso.

Come riporta corriere.it, tuttavia, i numeri reali sono attesi per agosto-settembre e saranno incrociati con i controlli delle telecamere.

Inoltre Brugnaro ha ribadito che non ci sarà mai una chiusura totale ai turisti ‘pendolari’. Anche se i piani sono di rimodulare il ticket: tra le ipotesi in gioco, quella di far salire la tariffa una volta raggiunta una certa soglia di prenotazioni.