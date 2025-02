Destination Italia ha concluso l’integrazione di Trip Builder in Hubcore.AI, la piattaforma all-in-one per gli operatori incoming, che mette a disposizione skill maturate in oltre 20 anni die sperienza nel travel on line.

“Il Trip Builder rappresenta un modulo funzionale nativo all’interno di Hubcore.AI, progettato in coerenza con la filosofia operativa della piattaforma. Questo componente è il risultato di un’approfondita analisi dell’intero ciclo produttivo nella creazione di proposte turistiche personalizzate - dice Vincenzo Visciano, cto di Destination Italia -. È un progetto nato dall’esigenza di ripensare radicalmente i nostri flussi operativi, prendendo in esame ogni singola fase del processo: dalla concezione creativa dell’itinerario, alla personalizzazione dell’esperienza per il cliente, fino alla formalizzazione in piattaforma dei servizi necessari alla conferma. Hubcore.AI, arricchito dal Trip Builder, offre ora ai nostri partner uno strumento in grado di valorizzare l’ispirazione dei travel designer, permettendo loro di concentrarsi sui contenuti e sulla relazione con il cliente, mentre le funzioni operative e amministrative vengono razionalizzate e automatizzate”.

Nel momento in cui la migrazione tecnologica verso il nuovo strumento sarà completata, infatti, l’utilizzo del Trip Builder nel mondo Destinaton Italia influenzerà positivamente la redditività.

Il tool consente di elaborare le pratiche tailor made con una riduzione dei tempi fino a un 70% e vengono ridotti drasticamente i tempi di risposta ai clienti finali e si fa in modo che i travel designer siano concentrati sulla fase commerciale e non sull’elaborazione delle procedure, con una crescita del +20% di tasso di conversione.

Trip Builder rappresenta la prima applicazione di Hubcore.AI relativa al canale b2b utilizzata da Destination Italia. Su Hubcore.AI sono caricati tutti i contenuti della rete dei Local Expert, e questo comporta la possibilità di arricchire le proposte con prodotti e servizi aggiuntivi rispetto alla sola accomodation, così da incrementare il margine netto con prodotti esperienziali in house a più alta marginalità, con una stima di crescita del +10% importo medio e del +1% di margine.

Inoltre, si calcola un -10% costi operativi: l’efficienza operativa nello svolgere le medesime funzioni con tempi decisamente inferiori determina una riduzione degli Opex a parità di volume transato.

“Abbiamo ascoltato con attenzione i nostri travel advisor e dialogato a lungo con centinaia di agenzie specializzate nell’incoming in Italia. Il mercato mostra un evidente gap: esistono soluzioni parziali, focalizzate solo sulla presentazione o sulla gestione operativa, senza offrire un percorso completo. Con Hubcore.AI, rimanendo fedeli alla nostra visione end-to-end, abbiamo unito tutti i puntini, creando uno strumento pensato per soddisfare sia le esigenze interne del Gruppo che quelle del mercato esterno – spiega Gianluca Atzeri, co-founder e direttore commerciale e marketing di Hubcore.AI -. Con Trip Builder ci presentiamo con un prodotto davvero innovativo, capace di riscuotere consenso tra gli addetti ai lavori e i travel designer specialisti del tailor made, ai quali non offriamo soltanto uno strumento operativo, ma anche l’accesso per chi lo vorrà alla vasta gamma di servizi turistici di Destination Italia”.