Gnv debutta in Algeria. Un passo strategico per la compagnia di navigazione che può ora ampliare l’offerta dei servizi nell’area del Maghreb, aprendo nuove rotte e consolidando il proprio posizionamento nel Mediterraneo.

“Abbiamo scelto di entrare in un mercato con significative potenzialità di crescita, in particolare per il trasporto passeggeri - spiega Matteo Catani, ceo di Gnv -. Riteniamo di avere una flotta progettata per rispondere a esigenze diversificate e il know-how necessario per contribuire all’ulteriore crescita del mercato in termini di servizio e di miglioramento della qualità dell’offerta. La numerosa comunità algerina residente in Europa, specialmente in Francia, rende queste rotte un naturale complemento alla nostra offerta, in linea con un approccio strategico che punta ad un ingresso sostenibile e rispettoso, volto a integrare l’offerta esistente e rispondere in modo efficace alle richieste di mobilità della regione.”

Sul piano operativo a partire dal 3 giugno, e fino al 30 settembre, la compagnia attiverà due collegamenti settimanali per l’Algeria: Sète-Algeri e Sète-Bejaia, con una frequenza settimanale.

Su tutte le tratte sarà operativa la nave Fantastic, con servizi pensati su misura per le esigenze del mercato nordafricano. I passeggeri potranno usufruire di cucina halal, una sala preghiera e aree dedicate alle famiglie.