Gnv presenta a Napoli il piano di rinnovamento della flotta e la promozione per la festa del papà.

La compagnia continua a investire in tecnologia, qualità del servizio e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio sempre più efficiente, moderna e rispettosa dell’ambiente. Dopo l’arrivo di Gnv Polaris, a partire da giugno entrerà a far parte della flotta e sarà operativa sulla stessa tratta anche Gnv Orion. Entrambe le navi si distinguono per gli standard ambientali, che consentiranno una riduzione delle emissioni di CO2 del 30% rispetto alle altre unità attualmente in flotta.

Seguiranno poi le ultime due unità della commessa, Gnv Virgo e Gnv Aurora, che verranno consegnate entro la fine dell’anno, con un anticipo di undici mesi rispetto al programma iniziale.

Questo traguardo rappresenta un’importante accelerazione nel piano di sviluppo di Gnv, permettendo alla compagnia di rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato. Le due navi saranno le prime navi della flotta alimentate a Gnl, un primato nel settore dei traghetti italiani. L’adozione di questa tecnologia innovativa consentirà di ridurre le emissioni fino al 50%.

Oltre all’ingresso di queste nuove unità, GNV ha previsto un importante piano di rinnovamento della flotta. Solo nel 2025 verranno infatti investiti circa 25 milioni di euro in upgrade tecnologici, tra cui il miglioramento dei dispositivi di sicurezza e di quelli dedicati alla protezione ambientale ed energy saving.

“Con il piano di rinnovamento della flotta, che sta procedendo con largo anticipo rispetto ai piani iniziali, Gnv non solo si pone l’obiettivo di garantire viaggi sempre più sicuri, efficienti e rispettosi dell’ambiente, ma intende anche rafforzare il legame con i propri clienti ed il livello di servizio a bordo. Siamo convinti che questi investimenti rappresentino una svolta importante, consolidando il nostro ruolo di leader nel settore e contribuendo attivamente alla transizione verso un trasporto marittimo più green” ha commentato Matteo Della Valle, chief commercial officer della compagnia.