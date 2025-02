Accordo GNV- Europ Assistance Italia per i viaggi in nave

Sicurezza e serenità dei passeggeri come priorità assolute. Sono questi asset la base sulla quale nasce il nuovo accordo fra GNV e Europ Assistance Italia, che prosegue il proprio percorso di espansione nel settore dei trasporti.

“Siamo felici di annunciare l’inizio della partnership con GNV - dice Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia -. Questa nuova collaborazione rappresenta per noi un passo decisivo nell’espansione della nostra offerta nel settore transportation, consolidando sempre di più il nostro impegno nell’essere vicini alle persone in ogni fase del loro viaggio”.

Il nuovo accordo prevede due tipologie di polizza: Prenota Sereno, dedicata alla protezione della persona, e Danni al Veicolo a Bordo, pensata per tutelare il veicolo durante la traversata.

Prenota Sereno offre una copertura completa che include assistenza in viaggio, assistenza al veicolo in caso di necessità (soccorso stradale, dépannage, auto sostitutiva), assistenza ai familiari a casa mentre si è in viaggio, rimborso delle spese mediche, copertura per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio e indennizzo in caso di infortuni in viaggio. È inoltre prevista la copertura per l’annullamento e un servizio di assistenza per l’abitazione.

La polizza Danni al Veicolo a Bordo tutela invece il mezzo imbarcato durante la traversata, garantendo un indennizzo in caso di danni subiti nelle fasi di imbarco, navigazione e sbarco.

È possibile richiedere direttamente dal proprio smartphone assistenza medica in modalità full digital attraverso la piattaforma Quick Assistance.

Le polizze possono essere acquistate al momento della prenotazione del biglietto, tramite agenzie di viaggio, call center o direttamente dal sito di GNV.

“Per la nostra compagnia, sicurezza e serenità dei passeggeri sono le priorità assolute. Ogni giorno lavoriamo per offrire un'esperienza di navigazione confortevole, ma sappiamo che il benessere deriva anche dalla tranquillità di sentirsi protetti in ogni momento - ha dichiarato Matteo Della Valle, chief commercial officer di GNV -. Grazie a questa partnership con Europ Assistance Italia, possiamo offrire ai nostri clienti un livello di protezione ancora più completo, permettendo loro di vivere il viaggio con la massima serenità, dal momento della prenotazione fino all’arrivo a destinazione.”