Una programmazione ampia e articolata e una disponibilità di posti superiore alla media del mercato. Guiness Travel rafforza l’investimento sull’autunno-inverno seguendo un disegno operativo che punta a destagionalizzare l’offerta, rendendo fruibili mete complesse o climaticamente ostiche in altri periodi dell’anno.

In Asia l’attenzione si concentra su itinerari ricchi di profondità e suggestione. L’India entra nel pieno della stagione secca , ideale per esplorare città imperiali, palazzi del Rajasthan e luoghi sacri, mentre Sri Lanka e Nepal offrono scenari naturali e spirituali in condizioni climatiche ottimali.

Nell’area del Sud-Est asiatico, i programmi del tour operator si concentrano su Vietnam e Thailandia; particolare attenzione merita, poi, il Giappone, dove Guiness ha potenziato la proposta anche in concomitanza con l’Expo 2025 di Osaka, fino al 13 ottobre.

Dall’Africa all’Australia

In Nord Africa il ritorno a temperature miti rende questo periodo perfetto per itinerari in Marocco, Tunisia e Algeria. In programmazione anche l’Egitto, che vive in autunno il suo momento d’oro, con crociere sul Nilo e visite ai grandi complessi faraonici svolte in condizioni ideali.

In Africa Australe, le proposte per Namibia e Sudafrica includono safari in riserve private, escursioni in paesaggi di straordinaria varietà e visite alle città dinamiche.

Anche l’Europa meridionale in autunno riconquista una dimensione turistica più autentica. L’Andalusia, lontana dalla calura estiva, risplende tra arte moresca, cucina vivace e tradizioni locali. Anche la Grecia, la Turchia e il Portogallo vivono in autunno una seconda primavera.

Il Sud America, poi, entra in programmazione con proposte ad alta densità emotiva e culturale in Perù e Brasile.

Tra le proposte anche un tour completo dell’Australia in partenza a novembre, pensato per cogliere appieno la primavera australe, dalle metropoli costiere alle meraviglie naturali dell’interno.