Una Spagna diversa, slow e sorprendente. Muove nell’ottica di promuovere un turismo sostenibile la campagna di promozione appena lanciata da Turespaña dal titolo ‘Think you know Spain? Think again’.

La nuova strategia di marketing dell’Ente Spagnolo del Turismo invita i viaggiatori a riconsiderare l’immagine che hanno del Paese come destinazione, mettendo al centro una proposta turistica inedita, in linea con la strategia ‘España Turismo 2030’ del Segretariato di Stato per il Turismo, che punta a un nuovo modello turistico più sostenibile, più responsabile e maggiormente vantaggioso per le comunità locali.

La campagna punta in particolare a far percepire la Spagna come meta ideale per lo slow travel, nell’intento di attirare visitatori fuori stagione verso luoghi meno conosciuti, favorendo soggiorni più lunghi.

Nell’ambito dell’iniziativa - la prima campagna internazionale realizzata dall’Ente in collaborazione con le Comunità Autonome -, Turespaña prevede un investimento di circa 30 milioni di euro in marketing e pubblicità nei prossimi tre anni.

La prima fase della campagna prevede una strategia social a pagamento su Instagram, YouTube e TikTok, rivolta a 21 mercati in Europa, Nord America e America Latina. Sono previsti anche progetti di co-marketing con le comunità autonome partecipanti.

L’obiettivo è raggiungere oltre 47 milioni di potenziali turisti, con oltre 50 milioni di visualizzazioni complete e 29 milioni di minuti di attenzione.

In futuro, ulteriori estensioni dell’iniziativa di promozione includeranno nuove località (fino a coprire tutte le comunità autonome), nuovi segmenti di pubblico (come il turismo LGTBIQ+) e nuovi mercati, con contenuti creativi specifici per Asia e Medio Oriente.