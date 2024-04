“Avere gli stessi tempi delle Ota, ma col valore aggiunto di una capacità di assistenza sempre più personalizzata perché basata sull’esperienza diretta”. Dalla convention ‘Connecting people’ a Istanbul, il presidente del gruppo Gattinoni lancia un messaggio strategico per il futuro del network: “Dobbiamo assolutamente velocizzare i tempi di risposta al cliente - ha dichiarato Franco Gattinoni dal palco Atatürk Cultural Centre AKM - ma per farlo occorre parlare la stessa lingua fra fornitori, network e clienti: da una parte puntiamo a uniformare l’uso della tecnologia, dall’altra a rafforzare comunicazione e potere del brand. Tre aree nelle quali torniamo a investire in modo consistente, grazie anche al miliardo 608 milioni di volume di contratti di Gattinoni Travel nel 2023 (+36% sul 2022 e 295 milioni di fatturato)”.

L’obiettivo è un’etica del giusto guadagno, rispetto alla quale gli agenti di viaggi possano tornare ad avere voce in capitolo soprattutto nel riconoscimento delle commissioni di vendita (compagnie aeree in primis, con un valore ambito del 4%), così come nella parità di condizione di accesso al prodotto e nel riconoscimento delle carte di credito d’agenzia. “Nel 2024 il gruppo potrà trarre vantaggio dall’impiego di un nuovo motore di ricerca potentissimo - ha evidenziato il neo amministratore delegato di Gattinoni Travel Mario Vercesi - grazie al quale il prodotto, oltre a essere dinamico nella vendita, sarà più facilmente combinabile attraverso l’IA”.