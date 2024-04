Una convention di ampio respiro, che ha l’obiettivo di riunire agenzie di viaggi affiliate e partecipate insieme ad alcuni dei protagonisti del turismo: la convention Gattinoni si apre oggi a Istanbul all’insegna di ‘Connecting people. Verso nuove prospettive’.

Guardare al futuro e farlo insieme, essere forti in un mercato che cambia velocemente è l’obiettivo della convention che si svolgerà in Turchia fino al 20 aprile.

Sono in partenza circa 500 persone, di cui 400 agenti di viaggio, dirette a Istanbul, città che per eccellenza incarna il concetto di ‘ponte’. Gli ospiti arriveranno con voli Turkish Airlines da Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania e alloggeranno in 13 hotel per tre notti.

In veste di partner organizzatori saranno presenti Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism, Go Türkiye, Istanbul Chamber of Commerce, Hotel Association of Türkiye, Turkish Airlines e Bravo Travel. Main Sponsor dell’evento sono Alpitour, Costa Crociere, Futura Vacanze, Kappa Viaggi, Msc Crociere, Nicolaus-Valtur, Th Resorts e Veratour. Presenti inoltre 25 partner sponsor fra compagnie aeree, catene alberghiere, tour operator, società di servizi ed enti del turismo stranieri.

Relativamente al programma, le giornate di oggi e di sabato saranno dedicate ad arrivi e partenze. Giovedì sarà declinato su esperienze leisure, con visite guidate di alcuni must del centro storico e crociera sul Bosforo. Venerdì sarà la giornata dedicata ai lavori, che si concluderanno con una cena di gala.

La riunione plenaria di venerdì mattina, all’interno dell’Atatürk Cultural Center Akm sarà introdotta dal presidente Franco Gattinoni. A condurla con lui saranno il direttore generale Sergio Testi, Mario Vercesi, recentemente nominato amministratore delegato di Gattinoni Travel, Sabrina Nadaletti head of leisure Gattinoni Travel, Antonella Ferrari della direzione network Gattinoni Travel e Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione del gruppo.

Durante lo svolgimento della plenaria, dopo gli interventi del management Gattinoni si terrà uno speech ispirazionale a cura di Oscar Di Montigny.

I lavori procederanno con due tavole rotonde in cui relatori saranno i top partner.

Gli adv potranno anche incontrare individualmente gli operatori partner della convention nell’area Expo.