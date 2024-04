Gruppo Gattinoni, numeri e previsioni in crescita per l’anno in corso

Malgrado il 2023 sia stato un anno “complicato” i risultati sono arrivati e hanno superato le previsioni di bilancio del Gruppo Gattinoni: il presidente e a.d. Franco Gattinoni (nella foto) commenta i dati sottolineando come il totale di gruppo sia arrivato a 686 milioni 900mila euro, in aumento del 40% sul 2022.

“Si è trattato del primo anno fiscale completo dopo l’integrazione di Robintur – ha spiegato Gattinoni – e la performance è stata superiore alle attese”.

In dettaglio, Gattinoni Travel ha raggiunto i 295 milioni di euro (+40,1% sul 2022§); il Businerss Travel è arrivato a produrre ricavi per 254 milioni di euro (+30,2% sul 2022); Events ha toccato 61 milioni (+71,8% sul 2022). E il totale di gruppo, compresi i contratti dei network, è arrivato a sfiorare il miliardo 609 milioni di euro (+36% sul 2022). Ma quel che al presidente più preme segnalare è il valore dell’Ebitda, che arriva a 14 milioni 260mila euro, in aumento del 40% rispetto all’obiettivo prefissato per il 2023.

In occasione della nuova riorganizzazione del gruppo, con l’uscita prevista a luglio del direttore generale Sergio Testi e la suddivisione in tre business unit con altrettanti resposabili, sono state anche formulate le previsioni per il 2024, una anno di passaggio e di consolidamento, in cui l’azienda viene ridisegnata per preparare il terreno per gli anni a venire, in vista di un 2025 “che vedrà al lavoro tre aziende perfettamente rodate e in grado di esprimere grandi potenzialità”.

Intanto, l’asticella sull’anno in corso si alza ulteriormente, con una previsione di un volume di fatturato totale di gruppo a 774 milioni 300 mila euro, di cui 332 milioni attribuibili alla business unit Gattinoni Travel, 286 milioni prodotti dal Business Travel e 65 milioni da Events.

“L’obiettivo è alla nostra portata, considerando che i primi tre mesi dell’anno in corso hanno prodotto una crescita del 20,5% sul venduto a apri periodo rispetto al 2023 – conferma Testi -. Marzo ha mostrato qualche segnale di rallentamento e comunque non ci aspettiamo un andamento costante delle vendite. Quel che è certo è che malgrado le criticità che il mercato turistico sta in generale attraversando, per noi le prospettive di crescita siano più che un semplice obiettivo”.