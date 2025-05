Australia: l’Ate 2026 di scena ad Adelaide

Australia in primo piano in quello che può definirsi il più grande evento trade annuale organizzato da Tourism Australia, l’Australian Tourism Exchange. Di scena ad Adelaide/Tarntanya nel 2026, la kermesse riunirà gli operatori del settore turistico dell’Australia e di tutto il mondo.

Appuntamento all’Adelaide Convention Centre da domenica 10 maggio a giovedì 14 maggio 2026. “Brisbane ha fatto un ottimo lavoro nell’ospitare l’Ate25 – ha commentato la managing director di Tourism Australia, Phillipa Harrison -. Il nostro sguardo è già rivolto al prossimo anno per apprezzare come Adelaide e il South Australia sapranno presentare al meglio il proprio Stato ai buyer internazionali e ai media in visita da tutto il mondo”.

“L’Ate - ha aggiunto la manager - contribuisce a incentivare l’arrivo di viaggiatori internazionali in tutte le regioni del Paese, ma rappresenta un’opportunità particolarmente preziosa per lo Stato ospitante. Lavoreremo a stretto contatto con i nostri partner della South Australian Tourism Commission per organizzare un evento memorabile il prossimo anno”.

Il ministro del Turismo del South Australia, Zoe Bettison, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di accogliere ad Adelaide centinaia di buyer e seller internazionali in occasione dell’evento più importante del settore nel 2026. L’Australian Tourism Exchange è una piattaforma straordinaria per mostrare l’offerta unica del South Australia ai principali stakeholder del turismo a livello nazionale e internazionale, ispirandoli a promuovere la nostra destinazione nei propri mercati. Sono certa che il South Australia lascerà un’impressione indelebile sui delegati, che potranno sperimentare in prima persona la nostra ospitalità. Dai prodotti enogastronomici di altissima qualità, alle meraviglie naturali delle nostre regioni, dagli eventi e i festival di spicco fino alle più recenti sistemazioni di lusso, non vediamo l’ora di far scoprire al mondo ciò che il South Australia e i nostri operatori turistici hanno da offrire”.