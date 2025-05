Silversea inaugura la più grande stagione mai realizzata nel Mediterraneo

Cinque navi, 71 viaggi, 95 destinazioni: Silversea dà il via alla sua più grande stagione nel Mediterraneo mai realizzata. Con la partenza di Silver Ray da Lisbona il 15 aprile, Silversea ha dato il via a un’estate dalle ottime premesse.

Cinque navi Silversea partiranno per 71 viaggi nella regione entro la fine del 2025, immergendo gli ospiti in 95 destinazioni. Per la prima volta nella storia della compagnia, Silversea accoglierà gli ospiti nel Mediterraneo per tutta la stagione invernale, mentre Silver Muse rimarrà nella regione fino a novembre 2026.

“Con un’offerta diversificata di esperienze culturali iconiche, una storia affascinante e una splendida architettura, il Mediterraneo è una delle regioni di crociera più ricche al mondo e il costante interesse dei nostri ospiti per il suo fascino ha ispirato il nostro più grande dispiegamento di navi nel Mediterraneo per l’estate 2025 - ha dichiarato Bert Hernandez, presidente di Silversea -. Con cinque navi di diverse classi, l’offerta di Silversea nel Mediterraneo è davvero unica e risponde perfettamente alle esperienze preferite dai nostri ospiti.”

Silver Ray, Silver Dawn, Silver Muse, Silver Spirit e Silver Whisper offriranno ai viaggiatori le esperienze più autentiche del Mediterraneo da aprile 2025 a novembre 2026. Oltre alle città più iconiche della regione, tra le destinazioni principali ci saranno quelle inaccessibili alle grandi navi, come Saint Tropez, Siviglia, Sète, Monopoli e Mentone.