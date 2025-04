Silversea presenta The Cormorant at 55 South, l’hotel più a Sud del mondo

Silversea ha svelato il nome e gli ultimi dettagli dell’hotel più a Sud del mondo. Chiamato The Cormorant at 55 South, il nuovo albergo da 150 camere a Puerto Williams, in Cile, dovrebbe aprire durante la stagione antartica 2025/2026 .

“Il Cormorant at 55 South immergerà gli ospiti nella loro destinazione prima di intraprendere il viaggio verso l’Antartide - ha affermato Bert Hernandez, presidente di Silversea -. Ogni aspetto è stato progettato con cura pensando ai nostri ospiti, per garantire un’esperienza confortevole e unica, in perfetto stile Silversea. Ogni camera offre viste panoramiche sulla Patagonia e l’hotel crea un profondo legame con la comunità locale”.

Il nome Cormorant, come riporta Travelmole, è un omaggio alla posizione a 55° S e all’uccello acquatico cormorano.

Le camere dell’hotel offriranno viste panoramiche e saranno arredate con oggetti realizzati a mano da artigiani regionali.

Silversea afferma che la struttura faciliterà il viaggio verso l’Antartide, consentendo agli ospiti di sorvolare il Passaggio di Drake e offrendo un’opzione più breve.

Le spedizioni Antarctica Fly Cruise, della durata di sei giorni, prevedono la presenza di esperti della spedizione che organizzano passeggiate guidate a terra, durante le quali vengono identificate specie selvatiche, strutture glaciali e geologiche e altre caratteristiche che si possono trovare solo in una spedizione antartica. Una volta tornati a bordo, le lezioni forniranno una panoramica degli avvistamenti e delle esperienze della giornata.