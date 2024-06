I criteri di assegnazione dei 39 milioni di euro previsti dall’ultima tranche di sostegni ad agenzie di viaggio e tour operator non sono piaciuti al mondo del turismo.

La graduatoria stilata dal Ministero, infatti, a fronte di 3.849 soggetti ammessi al contributo “teorico”, iscrive nel registro dei beneficiari effettivi solo 1.128 aziende a fronte di 2.721 ammesse “con riserva”.

“Apprezziamo la cautela del Ministero, invocata anche da noi in seguito alle sperequazioni del passato. Siamo per la tutela dell’onestà, contro ogni forma di abusivismo – dice Fulvio Avataneo, presidente AIAV, oggi al Ministero per un incontro con le associazioni di categoria -. Non si tratta di perorare a tutti i costi la causa dei codici ammessi “con riserva”: siamo più che attenti e disponibili a sostenere e tutelare i nostri associati che si sono dimostrati in regola con le norme e, proprio per questo, non faremo sconti ai disonesti, chiedendo che siano cancellati dagli elenchi degli aventi diritto ai ristori e, qualora ne fossero già stati beneficiati, siano sanzionati a dovere”.



In vista dell’estate AIAV lancia anche una novità: a partire da lunedì 1 luglio, offre a tutti i suoi associati la possibilità di approfittare di una polizza di Tutela Legale gratuita, erogata dalla compagnia assicurativa DAS. La polizza interviene in caso di citazione in giudizio dell’agenzia da parte dei clienti e prevede la copertura dei costi legali, incluse eventuali perizie e consulenze tecniche. Sono compresi anche i costi relativi ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, oltre al contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.



“Si apre una stagione estiva sfidante per le agenzie – conclude Avataneo – e noi saremo al loro fianco con un’ampia gamma di servizi pensati per supportare e alleggerire il lavoro. La tutela legale gratuita è solo la prima di una serie di novità che annunceremo nel corso delle prossime settimane”.