Le cifre sono quelle del report del Wttc: l’industria australiana dei viaggi e del turismo genererà, quest’anno, un totale di 265 miliardi di dollari, tornando completamente ai livelli pre-pandemia, ma non solo: la crescita continuerà anche nel prossimo decennio, superando entro il 2034 i 345 miliardi di dollari.

Oltre a fornire contributi record all’economia del Paese, il travel australiano sta portando a un incremento costante di posti di lavoro. Nel 2023 gli impieghi nel settore sono aumentati di quasi il 10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,42 milioni, una cifra che equivale a un decimo della forza lavoro nazionale dell’Australia. Entro il 2026 i livelli di occupazione nel settore supereranno il picco del paese del 2018 e, come riporta TravelPulse, si prevede che nel prossimo decennio il comparto creerà più di due milioni di posti di lavoro in Australia, l’equivalente di circa il 12% di tutta l’occupazione australiana, secondo il Wttc.

Exploit della spesa

Altri segnali estremamente positivi arrivano dalla spesa dei visitatori internazionali in Australia, che nel 2023 è stata di 31,6 miliardi di dollari, in aumento del 195% rispetto all’anno precedente. Una cifra che colloca il Paese al decimo posto a livello mondiale per crescita della spesa dei visitatori internazionali. Le previsioni per quest’anno sono che la spesa dei turisti continuerà ad aumentare, raggiungendo circa 35 miliardi di dollari.