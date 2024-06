“La Francia sta stabilendo record senza precedenti nel settore turistico, consolidando il suo status di principale destinazione mondiale e assicurando la sua posizione sulla scena planetaria”. Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, commenta con queste parole il bilancio dell’industria dei viaggi francese del 2023 e le previsioni per il 2024.

Parole, le sue, suffragate dai numeri. Secondo l’ultima ricerca fatta dall’ente in collaborazione con Oxford Economics, infatti, lo scorso anno il contributo del settore al Pil francese è aumentato del 6% rispetto al 2022, raggiungendo la cifra record di 246 miliardi di euro, con un incremento di viaggi del 4,3% per un comparto che ha creato nel 2023 più di 172mila nuovi posti di lavoro, portando il totale a quasi 2,9 milioni a livello nazionale, il 4,7% in più rispetto al 2019.

Sempre lo scorso anno, come riporta TravelDailyNews, i visitatori internazionali hanno apportato alle casse del Paese 66,7 miliardi di euro, mentre la spesa dei viaggiatori nazionali è salita a 135 miliardi, superando i livelli del 2019 del 3%.

Le stime per il 2024

E la crescita sarà destinata a continuare anche quest’anno. Il Wttc prevede, infatti, per il 2024 un contributo dato dal travel di 254,7 miliardi di euro, quasi l’8% in più rispetto ai livelli pre-pandemici. Il settore è destinato a suportare 2,93 milioni di posti di lavoro, con un aumento di oltre 76mila posti e, grazie anche al traino delle Olimpiadi, si prevede che la spesa dei turisti sia internazionali che nazionali raggiungerà livelli senza precedenti, rispettivamente di 70,3 e 138,8 miliardi di euro.

Uno sguardo al futuro

Secondo le previsioni del Wttc anche le prospettive per il prossimo decennio sono brillanti. Entro il 2034 si prevede, infatti, che il settore migliorerà notevolmente l’economia francese, contribuendo con circa 310,5 miliardi di euro, ovvero il 9,6% del panorama economico totale. Gli impiegati diretti o indiretti nel settore dovrebbero salire a un totale di 3,4 milioni di persone a livello nazionale: l’11% della forza lavoro, ovvero un lavoratore su 10.