Olimpiadi di Parigi, il treno è il mezzo più veloce ed economico: l’analisi di Omio

È il treno la soluzione più veloce ed economica per raggiungere le location dei Giochi olimpici, che si terranno in Francia dal 26 luglio all’11 agosto. Questo quanto emerge dall’analisi di Omio, piattaforma specializzata nella comparazione e prenotazione di aerei, treni, autobus e traghetti. Confrontando le diverse soluzioni di trasporto, quello su rotaia si rivela fino al 63% più veloce rispetto all’auto e fino al 77% più economico, oltre oltre a essere anche più sostenibile.

“Il turismo sportivo - sottolinea Catharina Rijstenbil, Vice President of Brand and Creative di Omio - è in costante aumento. Sempre più viaggiatori pianificano i propri spostamenti in base alla partita o alla gara a cui vogliono assistere, e scelgono soggiorni in città per massimizzare la loro esperienza”.

“Considerando le sempre più numerose opzioni di trasporto transfrontaliero - aggiunge - i viaggiatori valutano sempre più attentamente le diverse soluzioni per assicurarsi di selezionare il viaggio migliore per loro, spesso in base a durata e costo”.

Alcune delle tappe

Tra le tappe imperdibili di un viaggio in Francia in occasione dei Giochi c’è Bordeaux, a poco più di due ore di treno da Parigi (in auto ce ne vorrebbero quasi sei). Meta prediletta dagli amanti del calcio, di cui diventerà l’hub durante i Giochi, Bordeaux è più viva che mai, grazie a un restyling durato 15 anni. Il suo stadio, progettato da Herzog & De Meuron e costruito per ospitare gli Europei di calcio del 2016, si distingue per un design minimale con centinaia di travi bianche e per rispettare i criteri di sostenibilità: il tetto è ricoperto da 700 mq di pannelli solari e la struttura è attrezzata per riciclare l’acqua piovana per irrigare il campo da calcio.

Raggiungibile in poco più di tre ore da Parigi in treno (contro le 7,30 in auto) è anche Marsiglia, scelta per ospitare le competizioni di vela. La Marina di Roucas-Blanc sarà infatti il punto di partenza per le imbarcazioni in gara a Parigi 2024 e, per l’occasione, oltre al riassetto strutturale è stato riqualificato l’intero bacino d’acqua.

Più vicina è Lione, a 1h52 di treno da Parigi. Conosciuta come la “capitale mondiale della gastronomia”, e patria di Paul Bocuse, è anche un ottimo punto di partenza per visitare le cantine del Beaujolais e della Borgogna. Chi si trova in città per le partite di calcio dei Giochi, che si svolgeranno presso lo scenografico stadio alimentato da energia 100% rinnovabile progettato dagli archistar Populous, non può perdersi il quartiere storico di Vieux Lyon.

Alcune gare di calcio saranno anche ospitate da Saint-Étienne, poco più a Sud di Lione, la città del design che fa parte della Rete delel Città Creative unesco.

Tra le altre location olimpiche c’è anche Châteauroux, capoluogo del dipartimento dell’Indre nella regione del Centro-Valle della Loira, a poco più di due ore di treno da Parigi, inclusa tra le sedi dei Giochi perché ospita uno dei più grandi poligoni di tiro internazionali.