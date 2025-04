Fs risponde a Sncf. A 24 ore di distanza dalla corsa lanciata dalla società ferroviaria francese sulla tratta Parigi-Milano, Trenitalia accoglie nella stazione di Milano Centrale il suo primo Frecciarossa dopo la sospensione del collegamento a causa della frana nella valle della Maurienne.

“Ripartiamo con alte aspettative - ha commentato a fianco dei binari Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale Trenitalia - e soprattutto con l’obiettivo di accrescere velocemente gli oltre 3 milioni di passeggeri trasportati sulla tratta in poco più di un anno e mezzo, a partire dal dicembre 2021. Oggi offriamo 1.840 posti al giorno, circa 450 a treno, forti di un coefficiente di riempimento importante e di un brand di successo. La competizione non potrà che far bene, anche perché siamo consapevoli della qualità della nostra offerta: i Frecciarossa sono da sempre all’avanguardia, in Italia esattamente come in Europa”.

La programmazione prevede quattro corse giornaliere: due partenze da Milano (6:25, 15.53) e due da Parigi (7:30, 15.20), con una fermata a Torino e cinque in Francia per sette ore di viaggio. In estate, dal 15 giugno, prenderà poi avvio il collegamento in Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia, sempre con quattro corse giornaliere e quattro fermate, per una durata del viaggio di 3 ore 20 minuti. “Grazie alla tratta in Alta Velocità Milano-Torino - ha evidenziato Strisciuglio - siamo di fatto l’operatore più veloce su collegamento, dal momento che in riferimento alla stessa tratta i treni francesi operano sulla linea convenzionale. Riconfermiamo dunque i nostri obiettivi per trasformare l’Alta Velocità di Trenitalia in Metropolitana d’Europa. Col supporto alle vendite del canale agenziale, il traffico leisure continuerà a rappresentare il core-business per il mercato extraitaliano”.