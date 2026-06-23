Passato quasi in sordina, il mancato decollo delle Aerolinee Siciliane rappresenta il classico caso italico. Non stupisce, infatti, che la compagnia aerea siciliana guidata da Luigi Crispino abbia dovuto alzare bandiera bianca ancora prima di prendere il volo. Si tratta semplicemente dell'ennesima compagnia aerea italiana che non avvia le operazioni, nonostante promesse e buoni propositi.

Nelle ultime stagioni questa passione per il mondo del trasporto aereo sembrava sopita.

Forse la fine abbastanza chiacchierata di Meridiana-Air Italy, che vantava una solida struttura finanziaria, aveva in qualche modo raffreddato le voglie dei vari imprenditori.

Nonostante l'immissione di liquidità effettuata a più riprese dal principe degli ismailiti Karim Aga Khan, il vettore di Olbia si arrese ad una crisi irreversibile.

Ora, dopo alcune stagioni di calma piatta o quasi, si sono riaccesi gli interessi e i progetti Aeolinee Siciliane, Etna Sky e Puglia Sky sono la dimostrazione che si pensa ancora sia possibile fare trasporto aereo domestico. Questo nonostante l'invasione dei vettori low cost metta sempre a tacere le velleità dei vari imprenditori.

Da segnalare l'avvio delle operazioni dell'aerolinea ligure Airidea. Grandi ambizioni e voglia di varcare i confini. Da vedere come risponderà il mercato e quale sostegno riceverà dai vari enti territoriali. Perché, senza una forte connessione con il territorio e una rete di sostegno, non è possibile pensare di tenere in piedi un business ad alto rischio come il trasporto aereo.