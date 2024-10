Una serie di avarie ha alzato l’attenzione nei confronti della compagnia aerea irlandese Ryanair. Nelle ultime settimane ormai in 4 occasioni si sono registrati problemi agli aeromobili del vettore guidato da Michael O’Leary. Ora anche la politica è scesa in campo per richiedere un intervento delle autorità competenti, per fare chiarezza e fornire rassicurazioni sul tema della sicurezza aerea. L’intervento di alcuni politici di Forza Italia ha infatti permesso di richiedere l’audizione Enac in Commissione Trasporti alla Camera.

Una richiesta che ha comunque visto la convergenza sia di maggioranza sia di opposizione del Governo. Troppe ormai le situazioni di avarie che hanno visto protagonista la linea aerea low cost, la stessa che si era comunque sempre distinta nelle precedenti stagioni per una buona regolarità del parco flotta.