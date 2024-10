Stop alla carta, niente banchi negli aeroporti e check in solo online. Sarebbe questo il progetto di Ryanair, che vorrebbe portare a termine entro il maggio del 2025. Del resto, secondo il ceo Michael O’Leary, già adesso il 60% dei passeggeri ottiene la carta d’imbarco tramite il cellulare e la stima è di arrivare all’80% entro la fine dell’anno.

Già adesso, comunque, la procedura di check in ai banchi fisici negli aeroporti riguarda una minoranza dei passeggeri, dal momento che comporta un sovrapprezzo non da poco, come ricorda corriere.it, ovvero 55 euro.

Da maggio del prossimo anno, dunque, le carte d’imbarco per Ryanair saranno solo ‘dematerializzate’ e in formato digitale sull’app della compagnia aerea. Un passaggio che sarebbe stato difficile da accettare in primis per lo stesso O’Leary, che ha confessato di non essere a proprio agio con la prospettiva di dover prendere un aereo senza un pezzo di carta (seppur stampato da casa).

Ma la virata sul biglietto totalmente digitale ora è stata abbracciata anche dal manager. Convinto probabilmente anche dall’evidente risparmio economico che potrebbe aggirarsi, secondo le stime del Corriere della Sera, intorno ai 100-120 milioni di euro l’anno.